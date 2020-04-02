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السعودية: إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1885

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السعودية: إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1885
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، خلال 24 ساعة.

ووصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجي، إلى 1885 مصابا بالسعودية، في حين توفي بالفيروس 21 شخصا.

وأضافت الوزارة،أنه قد تم تسجيل شفاء 64 حالة من فيروس كورونا، لتصل حالات التعافي إلى 328.


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