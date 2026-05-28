السعودية: استقرار الوضع الصحي للحجاج وبدء رحلات المغادرة غدا

أعلنت السلطات السعودية، أمس الأربعاء، عن استقرار الوضع الصحي العام لحجاج بيت الله الحرام دون تسجيل أي مهددات صحية مؤثرة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لمتحدثين رسميين، نقلته قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، حيث تم الكشف عن التعامل مع 466 حالة إجهاد حراري.

في حين تقرر بدء تسيير أولى رحلات مغادرة الحجاج جوا اعتبارا من الجمعة المقبل.

وأوضح متحدث وزارة الصحة عبد العزيز عبد الباقي، أنه تم التعامل مع 466 حالة إجهاد حراري في موسم الحج.

لافتا إلى أن “الحالة الصحية العامة للحجاج مستقرة ومطمئنة. ولم تُسجل أي تهديدات صحية مؤثرة بفضل المنظومة الصحية المتقدمة التي تعمل بكفاءة عالية”.

وأشار إلى أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة للحجاج منذ بدء موسم حج (1447هـ) حتى اليوم بلغ أكثر من 1.2 مليون خدمة. منها التعامل مع 83 ألف حالة إسعافية. وإجراء 29 عملية قلب مفتوح و251 عملية قسطرة قلبية، إضافة إلى 337 عملية جراحية متنوعة.

كما استعرض متحدث منظومة النقل والخدمات اللوجستية، عبد العزيز العتيبي، ملامح خطة مغادرة الحجاج من الأراضي المقدسة. إذ تنطلق أولى الرحلات الجوية لضيوف الرحمن يوم الجمعة (12 ذو الحجة).

وأشار إلى أن آخر رحلة مغادرة ستكون في 15 محرّم المقبل بالتقويم الهجري (بعد نحو شهر). مؤكدا تخصيص 870 منصة في المطارات لإنهاء إجراءات السفر بيسر وسهولة.

وأعلنت السعودية أن إجمالي حجاج موسم 1447هـ بلغ مليونا و707 آلاف و301 حاجا. منهم مليون و546 ألفا و655 حاجا وحاجة من خارج البلاد، من 165 جنسية مقابل 160 ألفا و646 حاجا من حجاج الداخل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور