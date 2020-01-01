السعودية.. التأمين الصحي للمعتمر بأكثر من 6000 دج شهريًا

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن الانطلاق بتأمين معتمرين بالخارج بالتأشيرة، على أن تفعّل الوثيقة فور وصول المعتمر للمملكة.

وبلغت رسوم التأمين الشامل لتأشيرة العمرة 189 ريالا، أي ما يعادل 6036.10 دينار جزائري، لمدة شهر متضمنة مزايا عدة.

وأوضح وزير الحج والعمرة، محمد بنتن، لصحيفة مكة السعودية، أن بإمكان المعتمرين في حالة انتهاء التأمين المحدد، التمديد لشهر آخر.

وهذا من خلال شراء قسيمة ثانية عن طريق المراكز المنتشرة في المنافذ أو المطارات.

ومن مزايا التأمين، تعويض 500 ريال، عند تأخر الرحلات أي 15968 دج، وتعويض 5000 ريال عند إلغاء الرحلة 159684 دج.

و10000 ريال أي 319369 دج لإعادة جثمان المتوفي، و100.000 ريال أي 3193692 دج تعويض الوفاة العرضية نتيجة حادث.

ونفس المبلغ لتغطية صحية للحالات الطارئة.

وأشارت الصحيفة، أن التعويض عن الحادث الكبير يصل إلى 380 مليون ريال سعودي.