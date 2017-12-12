قضت محكمة في المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين بالحكم بالسجن والجلد على ممرضة قامت بتصوير زميلاتها دون وجه حق.

وجاء حكم المحكمة بسجن الممرضة 15 يوما وجلدها 50 جلدة أمام بوابة المستشفى الذي تعمل به.

وقمت الممرضة بتصوير 4من زميلاتها باستخدام هاتفها المحمول الخاص، وذلك بعد أن اعترضت على تقييم رئيسة القسم لها.

إذ منحتها تقدير “جيد جدا” للأداء الوظيفي، فيما ترى الممرضة أنها تستحق تقدير “ممتاز”.

وأثناء النقاش قامت بتصوير الممرضات مرتديات زي العمل، دون وجه حق، ثم هددتهن بهذه الصور.

ما دفعهن لتقديم دعوى قضائية لدى المحكمة الجزائية بمكة المكرمة.