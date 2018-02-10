السعودية.. الشيخ المطلق يصدر بيانا توضيحيا بعد فتوى أثارت جدلا

أصدر عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية الشيخ عبد الله المطلق بيانا توضيحيا، السبت، حول فتواه حول “العباءات”.

وأوضح المطلق أن قصده من فتواه في الحجاب إشاعة وسائل العفاف بتحقيق الشروط الشرعية.

نافيا أن يكون القصد منها الدعوة إلى خلع الحجاب والسفور.

وأفاد عضو هيئة كبار العلماء بأن التزام المرأة المسلمة بالحجاب الإسلامي بشروطه الشرعية المعروفة.

هو طاعة لله تعالى وعبادة من العبادات وحفظ لها وللمجتمع بإشاعة وسائل العفاف.

وأضاف أن كل لباس يحصل به الستر وتتوفر فيه الشروط الشرعية هو حجاب مقبول سواء كان عباءة الرأس أو غير ذلك.

مادام ساترا لبدن وفضفاضا ولا يبين تفاصيل الجسم وليس فيه تشبها بالرجال وكان سميكا لا يرى ما تحته.

وألا يكون معطرا ولا لباس شهرة ،وهذا معروف في كتب الفقه وقد كتب عنه علماء الإسلام كثيرا من المؤلفات.