السعودية: العثور على جثة قاضي خطفه مسلحون قبل عام

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الإثنين، عن العثور جثة قاض خطفه مسلحون من أمام منزله قبل عام، في منطقة زراعية مهجورة.

وكان مسلحون مجهولون قد خطفوا في 13 ديسمبر عام 2016 الشيخ محمد عبد الله الجيراني، وهو قاض لدائرة الأوقاف والمواريث.

في محافظة “القطيف من أمام منزله ببلدة “تاروت” في المنطقة الشرقية، وأعلنت السلطات السعودية في جانفي الماضي عن تحديد هوية الخاطفين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، قوله إن الجهات الأمنية توافرت لديها معلومات.

تفيد بإقدام الخاطفين على قتل القاضي وإخفاء جثته في منطقة مزارع مهجورة، تسمى الصالحية في العوامية شرق المملكة.

وتابع أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الخاطفين قاموا بالتنكيل به ثم حفروا حفرة ووضعوه بداخلها وأطلقوا النار عليه ودفنوا جثته فيها.

وتم انتشال الجثة في حالة تحلل، حيث أظهرت الفحوص وجود إصابة بطلق ناري في الصدر.

وأشار المتحدث إلى مقتل رجل شرطة وأحد المتورطين في خطف القاضي وقتله، في تبادل لإطلاق النار الثلاثاء الماضي، والقبض على اخر.

وتعمل السلطات السعودية على توقيف ثلاثة متورطين اخرين في هذه القضية، حسب الوكالة.