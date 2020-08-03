السعودية.. انتهاء حج 2020 من دون إصابات بوباء “كورونا”

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السعودية.. انتهاء حج 2020 من دون إصابات بوباء “كورونا”
بقلم معين تيت

أتمّ حجّاج بيت الله الحرام المشاعر المقدسة بعدما أنهوا في ثاني “أيام التشريق” رمي الجمرات الثلاث ثم أداء “طواف الوداع”، آخر أركان الحج وسط إجراءات صحية صارمة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد غادر الحجّاج أمس الأحد مِشعر “منى” إلى المسجد الحرام لأداء “طواف الوداع”، بعدما أتموا رمي الجمرات الثلاث في اليوم 12 من ذي الحجة، أين أكملوا مناسك الحج بطواف الوداع.

وقد صاحب حج هذا العام الذي يعدّ “أصغر حجّ” في التاريخ الحديث، أين لم يتعدَ الحجّاج الـ 10 آلاف مقارنة بـ 2.5 مليون حاج العام الفارط، إجراءات وتدابير صحية صارمة مع تحديد مسارات للتباعد الاجتماعي، حيث لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس “كورونا” بين الحجيج.

وقد تحدّدت نسبة الحجّاج غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة بـ 70 بالمئة، فيما تحصل السعوديون على نسبة 30 بالمئة، وهم من الأطقم الطبية ورجال الأمن الذين تعافوا من “كورونا”.

حج 2020


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