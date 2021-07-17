السعودية.. بدء طواف القدوم لضيوف الرحمان وسط إجراءات احترازية مكثفة

أنهت أول طلائع حجاج هذا العام، منسك طواف القدوم والسعي بين الصفا والمروة في المسجد الحرام، وسط إجراءات احترازية مكثفة، لتفادي تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت رئاسة شؤون الحرمين في السعودية، على صفحتها بتويتر، أنها تستقبل طلائع حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف القدوم، وسط إجراءات احترازية مكثفة، ونشرت الرئاسة صورا للحجاج وهم يؤدون طواف القدوم مع الالتزام بالتباعد الجسدي.

ويستمر تدفق أفواج الحجاج إلى المسجد الحرام لغاية صباح الغد الأحد، على الساعة 9 صباحاً.

وتم تسخر 1770 حافلة، اليوم السبت، لنقل بحجاج بيت الله الحرام، حيث تم تفويج 6 آلاف حاج كل ثلاث ساعات في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى توفير قائد صحي لكل 20 حاجًا.