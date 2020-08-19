السعودية تؤكد على أهمية إلتزام جميع الدول الأعضاء بتنفيذ إتفاق أوبك

أكدت السعودية،م اليوم الأربعاء، على أهمية إلتزام جميع الدول الأعضاء بتنفيذ إتفاق أوبك.

ألحت السعودية، نقلا عن وكالة الانباء السعودية، على “أهمية إلتزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق أوبك بلس بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها”.

وفي إتصال هاتفي جمع كل من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس النيجيري، محمد بخاري بحثا الطرفان الجهود الرامية لتحقيق استقرار أسواق النفط العالمية وإعادة التوازن إليها.

هذا وتعقد لجنة وزارية تضم كبار المنتجين في أوبك+، برئاسة السعودية، اجتماعا افتراضيا في وقت لاحق اليوم.

الغجتماع سيخصص لإستعراض الوضع في سوق النفط والتزام المجموعة باتفاق خفض الإنتاج الحالي.