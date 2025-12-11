السعودية تبلغ نصف نهائي كأس العرب على حساب فلسطين

بلغ منتخب السعودية الدور نصف النهائي من منافسة كأس العرب 2025، بعد تحقيقه فوزا مثيرا على منتخب فلسطين بثنائية مقابل هدف واحد.

في مباراة قوية احتضنها ملعب لوسيل، شهدت ندية كبيرة بين الطرفين حتى اللحظات الأخيرة.

وتمكن المنتخب السعودي من افتتاح باب التسجيل عبر المهاجم، فراس البريكان، في الدقيقة 57، بعد ضغط متواصل وهجمة منظمة أنهاها اللاعب بلمسة دقيقة داخل الشباك.

ولم تتأخر ردة فعل المنتخب الفلسطيني الذي عاد في النتيجة بسرعة بفضل المهاجم، عدي الدباغ، الذي وقع هدف التعادل في الدقيقة 64 ،مانحا الأمل لمنتخب بلاده في مواصلة المغامرة.

واستمرت المواجهة بين الجانبين مع محاولات خطيرة من كلا الطرفين، قبل أن تذهب المباراة إلى الشوطين الإضافيين.

وفي الدقيقة 115، نجح محمد كنو، في تسجيل الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل المنطقة. ليحسم بطاقة التأهل لصالح “الأخضر” ويضع منتخب بلاده ضمن الأربعة الكبار في البطولة.

وبهذا الفوز، أصبح المنتخب السعودي ثاني المتأهلين إلى نصف النهائي، في انتظار ما ستسفر عنه المباراتان المرتقبتان غدا الجمعة.