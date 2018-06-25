السعودية تتجاوز “الفراعنة” وتهدي العرب أول فوز في المونديال

تمكن المنتخب السعودي من إهداء العرب أول إنتصار لهم في مونديال 2018، وذلك على حساب منتخب عربي آخر وهو مصر.

وافتتح “الفراعنة” باب التسجيل بواسطة نجمهم، محمد صلاح، ليعود “الأخضر” ويُضيع مُهاجمه، فهد المولد ركلة جزاء، صدها “عصام الحضري” بروعة.

وواصل السعوديون مُحاولاتهم لغاية تمكنهم من تعديل النتيجة، سلمان الفرج، بواسطة ركلة جزاء، فشل “السد العالي” في صدها هذه المرة.

وتمكن أشبال المدرب الأرجنتيني “خوان أنطونيو بيتزي” من خطف النقاط الثلاث في الثانية الأخيرة للمواجهة، وبطريقة رائعة بفضل، سالم الدوسري.