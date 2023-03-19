السعودية تتحرى هلال رمضان مساء الثلاثاء

دعت المحكمة العليا في السعودية، اليوم الأحد، عموم المسلمين في المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء الثلاثاء المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، بيان المحكمة العليا وجاء فيه: “المحكمة العليا. ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان. مساء يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1444هـ . حسب تقويم أم القرى (مكة المكرمة) ـ الموافق 21 / 3 / 2023م”.

ودعت المحكمة “ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير. إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها. أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”.

وطلبت ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، الانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض. واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة.