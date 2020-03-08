السعودية تتخذ سلسلة من الإجراءات لمنع انتشار كورونا بالحرمين الشريفين

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية بالحرمين الشريفين، بعد قرار إغلاق الحرمين الشريفين بعد صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة.

في بيان أصدره اليوم الأحد، أوضح حيدر، تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بالحرمين الشريفين، خصوصاً أثناء فترة التعليق التي مكنت الرئاسة من العمل بشكل أكثر دقة وأكثر كثافة.

كما تم حسب البيان، تقييم الإجراءات ومراجعتها، من خلال فرق عمل ميدانية ولجان عليا وتعاون مستمر مع كافة القطاعات ذات العلاقة، حسب توجيهات الرئيس العام الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأضاف حيدر، أن الأمر السامي من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين تم بانسيابية وسلاسة.

وجاء في البيان، أن الرئاسة اتخذت سلسلة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ومن بين الإجراءات المتخذة، تكثيف أعمال تعقيم السجاد، وتغييره على مدار الساعة، وإعادة ترتيب الصفوف ومنع الافتراش وعلاج حالات التكدس.

كما تقرر –حسب البيان- إغلاق مشربيات زمزم والحافظات، وزيادة عدد المرات التي يتم فيها غسل صحن المطاف والأسطح، وتعقيم وغسل دورات المياه.

وأكد حيدر، أنه تم زيادة عدد المراقبين على بوابات الحرمين الشريفين، للتأكد من عدم السماح بدخول الأطعمة والمشروبات، وتكثيف الجولات الميدانية.

ومن بين الاجراءات الاحترازية أيضا، رفع الوعي لدى قاصدي وقاصدات الحرمين الشريفين، من خلال تقديم التوجيهات الصحية لهم، وتوزيع المعقمات، وشرح سبل الوقاية وطرق تفادي مواطن الزحام، وبث محتوى توعوي تثقيفي بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية على كافة الشاشات الإلكترونية بالحرمين الشريفين وساحاتهما.