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الرياضة

السعودية تتوج بالميدالية الذهبية في الألعاب العربية

بقلم عزيز طالبي
السعودية تتوج بالميدالية الذهبية في الألعاب العربية
السعودية
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فاز منتخب السعودية لكرة القدم بالميدالية الذهبية في بطولة الألعاب العربية بعد الإطاحة بمنتخب سوريا في نهائي اليوم الجمعة.

وتمكن منتخب السعودية من التتويج باللقب العربي بعد الفوز عن طريق ضربات الجزائر في النهائي الذي جرى بملعب 19 ماي في عنابة.

كما فاز منتخب سوريا بالميدالية الفضية بعدما احتل المرتبة الثانية، فيما احتل السودان المرتبة الثالثة ليتوج بالميدالية البرونزية.

ولم يسعف الحظ المنتخب الجزائري في الفوز بأي ميدالية بعد احتل المرتبة الرابعة دون جائزة تذكر.

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