السعودية تتوقع تمديد قيود إنتاج “اوبك” خلال 2019

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الأمر يتطلب من الدول الأعضاء في أوبك مواصلة التنسيق فيما يتعلق بالحد من المعروض في عام 2019.

لتقليل مخزونات النفط العالمية للمستويات المطلوبة.

وقال الفالح في مقابلة أجرتها رويترز في واشنطن “نعلم على وجه اليقين أنه ما زال أمامنا فترة ” و” قبل أن نقلل المخزونات للمستوى الذي نراه طبيعيا، سنستعرض هذا بحلول منتصف العام عندما نجتمع في فيينا”.

وتابع قائلا “نأمل بحلول نهاية العام أن نحدد الآلية التي سنعمل بها في 2019”.

وأضاف أن هناك اتفاقا عاما بين المنتجين على أن المزيد من التنسيق لا يعني بالضرورة الحفاظ على نفس مستوى الخفض.

إنه يعني أن الآلية نجحت وإنهم ملتزمون بالعمل في إطار تلك الآلية لفترة أطول.