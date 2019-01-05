السعودية تتيح الطلاق عبر الرسائل النصية “SMS”

أعلن وزير العدل السعودي وليد الصمعاني، عن تفعيل خاصية إشعار المرأة بطلاقها عبر الرسائل القصيرة على الهاتف المحمول، ابتداءً من يوم غد الأحد .

وحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن محاكم المملكة كافة، تلقت تعميما للعمل بالقرار ابتداءً من يوم غد الأحد.

وذلك “تيسيرا على المستفيدات وحفظا لحقوقهن، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في الوزارة بالمزيد من الخدمات”.

وذكرت وزارة العدل السعودية، أن المحاكم ستشعر المرأة بصكوك الإنهاءات الصادرة بشأن حالتها الاجتماعية فور اعتمادها.

وذلك برسالة نصية توضح رقم الصك والمحكمة المعنية بالطلاق، عبر هاتفها المسجل في بوابة أبشر الإلكترونية.

وكانت وزارة العدل قد دشنت خدمة الربط الإلكتروني، مع مركز المعلومات الوطني لتسجيل حالات الزواج آليا بعد المصادقة على عقد النكاح الشرعي.

حيث يتم تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين مباشرة في نظام “أبشر”، ومعلومات المواطنين لدى وكالة الأحوال المدنية.