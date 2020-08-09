السعودية.. تجارب سريرية جديدة للقاح صيني ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن قرب إجراء تجارب سريرية جديدة للقاح ضد فيروس كورونا.

وكشفت الوزارة السعودية أن لتجارب السريرية الجديدة ستجرى بالتعاون مع شركة “كان سينوا ” الصينية، التي تمكنت من تطوير لقاح ضد الفيروس.

وستخص 5000 متطوع في المملكة من الأصحاء الذين يفوق عمرهم سن الـ 18 عاما.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أنه يجري حاليا وضع خطة عمل لتنفيذ تجربة سريرية في المرحلة الثالثة للقاح ضد فيروس كورونا.

وأشارت ذات الوزارة إلى أنها “نفذت تجارب للمرحلة الأولى والثانية في الصين”.