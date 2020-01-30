السعودية تجدد دعمها لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينة

جددت المملكة العربية السعودية دعمها لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينة كما بدلت المملكة جهودا كبيرة لنصرة الشعب الفلسطيني.

واضاف بيان السعودية ان المملكة وقفت إلى جاني الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية ونصرته للحصول على حقوقه المشروعة.

واكد السعودية في بيانها ان الحل العسكري للنزاع لايحقق السلم أوالأمن لأي من الأطراف وان السلام هو الخيار الإستراتيجي.

كما ان المملكة تشجع على بدئ في مفاوضات مباشرة للسلام بين الجانب الفلسطيني وإلإسرائيلي تحت رعاية أمريكية.

وكذا معالجة الخلافات حول أي من جوانب الخطة من خلال المفاوضات وذلك بغرض دفع عملية السلام إلى إتفاق يحقق للفلسطنيين حقوقهم.