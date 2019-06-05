السعودية تجد حلا للتأكد من “هلال العيد” في السنوات المقبلة

أكد المشرف على رصد الأهلة وأبحاث القمر، بالسعودية، “ياسين مليكي”، أنه اعتبارا من شهر رمضان المقبل، سيكون مركز برج الساعة بمكة، مرصدا إسلاميا للأهلة.

وقال المشرف لـ”سبق”، إن المركز “فريد من نوعه، وفيه أدق مواقيت تؤخذ من المركز نفسه، لافتا إلى أن المركز ضمن 14 مرصدا”.

وأضاف ذات المتحدث: “سيساهم المرصد مع وكالات الفضاء العالمية مثل الأمريكية والأوروبية والمواقع الجبارة في الجامعات العالمية، وسيكون المرصد الأول للعالم الإسلامي”.

وتابع ياسين مليكي: “سيتم رصد هلالي شهر رمضان المبارك، والعيد العام المقبل من خلاله، ليصبح أول مرصد متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم، تحتضنه مكة المكرمة”.