السعودية تجمع “أنغام” و”أصالة” على مسرح واحد بعد القطيعة

تعرضت الصداقة التي كانت تجمع الفنانتين، المصرية “أنغام”، والسورية “أصالة نصري”، لتوتر منذ فترة، أدى إلى حدوث القطيعة بينهما.

وحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، ستجتمع الفنانتان، على مسرح واحد، ضمن فعاليات الهيئة العامة للترفيه، بالسعودية، رغم القطيعة بينهما.

وتهدف شركة “روتانا” السعودية، راعية الحفل، على جمع “أنغام” و”أصالة” في محفل واحد بكل فاعلية غنائية، للمصالحة بينهما،

حسب ذات المصدر.

للتذكير، توترت العلاقة بين الفنانتين، “أصالة” و”أنغام”، قبل فترة، بعد زواج “أنغام” من الموزع الموسيقي، “أحمد إبراهيم”، طليق إبنة شقيقة المخرج “طارق العريان”، زوج “أصالة”.