السعودية تحذر مواطنيها من مخاطر الإستثمار في تركيا

حذرت السعودية مواطني المملكة الموجودين في تركيا، من المشكلات التي قد يواجهونها حال الاستثمار في قطاع الطاقة بالبلاد.

وذلك عبر تغريدة نشرتها السفارة السعودية في تركيا، مساء أمس الجمعة، على حسابها الرسمي في “تويتر”.

وقد جاء هذا التنبيه بعد أن تلقت الكثير من شكاوى المواطنين المستثمرين، حول المشكلات التي تواجههم في مجال العقار في جمهورية تركيا.

كعدم حصولهم على سند التمليك (التابو) أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري.

بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم تسديد كامل قيمة العقار وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة.

حيث بناء على هذه المعلومات، أوصت السفارة بالتواصل أولا معها لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال، حفاظً على حقوق المواطنين وحمايتهم.

ويأتي هذا التنبيه بينما تشهد العلاقات بين تركيا والسعودية توترا ملحوظا على خلفية قضايا عدة، على رأسها اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.