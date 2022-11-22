السعودية تحرم الأرجنتين من كسر رقم إيطاليا القياسي

أنهى اليوم الثلاثاء، المنتخب السعودي، سلسلة اللاهزيمة للمنتخب الأرجنتيني، والمقدرة 36 مباراة لم يعرف فيها التانغو الخسارة.

وبفوز الأخضر السعودي اليوم أمام رفاق ميسي في المونديال، يكون قد كسّر سلسلة اللاهزيمة للأرجنتين، والتي بدأت منذ جويلية 2019.

إذ حقق المنتخب الأرجنتيني، الفوز في 25 مباراة وتعادل في 11 مباراة، كما لم ينهزم في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وبهذا الفوز، حرم المنتخب السعودي، الأرجنتين من كسّر رقم إيطاليا التاريخي، بعد أن كان على بعد مباراة واحدة لمعادلة رقم الآزوري 37 مباراة دون خسارة.