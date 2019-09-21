السعودية تحمل إيران مسؤولية هجمات أرامكو

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن السعودية تحمل إيران مسؤولية الهجمات على المنشأتين النفطيتين لشركة أرامكو.

أفاد عادل الجبير، اليوم السبت، خلال ترأسه لمؤتمر صحفي أن السعودية جد متأكدة أن الهجوم على المنشأتين النفطيتين لم يأت من اليمن بل أتى من الشمال.

وأشار وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أنه تم استهداف المملكة بأكثر من 260 صاروخا باليستيا و 150 مسيرة كلها إيرانية الصنع.

كما حمل عادل الجبير إيران مسؤولية الهجمات على المنشأتين النفطيتين بالسعودية، مؤكدا أنه لم يتم إطلاق أي صاروخا أو طائرة مسيرة أو حتى رصاصة باتجاه إيران.

وألح عادل الجبير في السياق ذاته أن السعودية ستتخذ إجراءات للرد على الهجوم على شركة أرامكو.

ونوه عادل الجبير قائلا: حذرنا مرارا وتكرارا من أن عدم التصدي لإيران يشجعنا على زيادة عدوانها، ملمحا أن إيران تسعى لاستغلال الوضع الحالي لممارسة سلوكها العدواني.

وتحدث عادل الجبير أيضا عن محادثات ومشاورات بين السعودية وحلفائها بشأن الخطوات المقبلة بعد انتهاء التحقيقات.