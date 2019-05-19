السعودية تدعو الدول العربية لعقد قمتين طارئتين

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لعقد قمتين طارئتين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والقادة العرب في 30 ماي الجاري.

وهذا بمكة المكرمة لبحث الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وتأتي هذه الدعوة حرصا من خادم الحرمين على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية.

وهذا في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقد جاء هذا عقب إعلان وزير الطاقة السعودي خالد الفالحي عن تعرض محطتي ضخ لخط أنابيب تنقل النفط لهجوم من طائرات بدون طيار مفخخة.

كما أعلنت الرياض عن تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

لتليها أبوظبي التي أعلنت أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لـعمليات تخريبية في خليج عُمان.