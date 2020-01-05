السعودية ترفض التصعيد التركي الأخير في ليبيا

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن رفضها وإدانتها للتصعيد التركي الأخير في ليبيا.

وأفاد مركز الإتصال والإعلام لوزارة الخارجية السعودية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن المملكة تندد بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وأضاف البيان أن المملكة تعتبر ذلك انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا وتفويضا للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية.

واعتبرت المملكة ذلك بمثابة مخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

وتؤكد المملكة أن هذا التصعيد التركي يشكل نهديدا للأمن والإستقرار في ليبيا.

وتهديدا للأمن العربي والأمن الإقليمي، كونه تدخلا في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية.