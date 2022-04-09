السعودية ترفع عدد حجاج هذا العام إلى المليون

قررت السلطات السعودية، رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـ / 2022م إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها. وذلك وفقا للحصص المخصصة للدول، ومع الأخذ بالتوصيات الصحية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة، الليلة الماضية، فإن موسم حج هذا العام سيكون وفقا للضوابط التالية:

أن يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عاما. مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية.

كما يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا. وذلك لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى السعودية.

كما شددت الوزارة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية، واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم.

مشيرة إلى أن هذه الاجراءات تأتي انطلاقا من حرص السلطات المحلية على سلامة حجاج بيت الله الحرام. وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وضمان سلامتهم وأمنهم.

كما أكدت وزارة الحج والعمرة اهتمام المملكة العربية السعودية بانتظام فريضة الحج. وتمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

بالإضافة إلى الحفاظ على المكتسبات الصحية التي حققتها البلاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

هذا وساهدمت جائحة كورونا خلال العامين الماضيين، في تقليص عدد الحجاج بسبب التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية على حركة المسافرين بين الدول.

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