السعودية تستثني الجزائر من الدفع الإلكتروني الخاص بالعمرة

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، أن السلطات السعودية، قد قامت بإستثناء الجزائر، من عملية الدفع الإلكتروني الخاص بالعمرة.

وحسب بيان لذات المصلحة، اليوم الثلاثاء، يعلم الديوان، كافة وكالات السياحة والأسفار المعتمدة لهذا الموسم، بأنه تم التوصل إلى إتفاق استثناء الجزائر من الدفع الإلكتروني مؤقتا.

وذلك ريثما يتم الوصول إلى الصيغة النهائية، بعد إتمام المساعي المستمرة التي يقوم بها الديوان للتكيف مع هذا الإجراء.

وأضاف البيان، أن هذا الإجراء، قد جاء بعد المساعي الحثيثة من مختلف الشركاء.

وجاءت هذه المساعي، لمواكبة الإجراءات الجديدة المعتمدة من طرف السلطات السعودية هذا الموسم، يضيف ذات البيان.