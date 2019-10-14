السعودية تستثني حاملي «فيزا شنغن» وبريطانيا وأمريكا من طلب تأشيراتها

سيتمكن الجزائريون الحاملون لتأشيرة «شنغن» وبريطانيا أو أمريكا من الدخول إلى المملكة العربية السعودية.

لأداء مناسك العمرة أو زيارة أخرى من دون الحاجة إلى الحصول على التأشيرة من القنصليات والسفارات السعودية.

حيث سيتم تعليق «الفيزا» أوتوماتيكيا عند الوصول إلى المطارات السعودية.

وحسب ما تناقلته صحيفة عكاظ السعودية، فإن المملكة العربية السعودية أفرجت عن لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة في المملكة.

والتي بدأ سريانها في الجمعة الماضية، حيث ستمنح للسائحين عند الوصول أو التأشيرة الإلكترونية.

والتي لن تقتصر على حاملي جنسية 49 دولة فقط، وإنما ستشمل حاملي جنسيات الدول غير المشمولة بالقرار.

عند حملهم تأشيرات سياحية أو تجارية صادرة من أمريكا وبريطانيا والدول المانحة لتأشيرة «شنغن».

وحسب الصحيفة، فإن اللائحة أوضحت أن حاملي جنسيات الدول غير المشمولة بقائمة غير الحاصلين على التأشيرات من أمريكا.

وأوربا وبريطانيا بإمكانهم أيضا دخول السعودية من خلال التواصل مع ممثليات المملكة بالخارج.

بشرط تقديم تذكرة العودة حجز سكن بالأراضي السعودية وشهادة تعريف بالعمل، خط سير الرحلة وعنوان السكن في بلادهم.

ووفقا للائحة، سيلزم السائح طالب التأشيرة بتعبئة نموذج طلب التأشيرة وإرفاق الوثائق الثبوتية للهوية في كل الأوقات.

والغرض الرئيسي الذي من أجله منحت التأشيرة والالتزام، كذلك بعد أداء فريضة الحج وعدم أداء العمرة خلال موسم الحج.

الذي تحدده وزارة الحج والعمرة السعودية، إضافة إلى التعهد بعدم ممارسة العمل بأجر أو من دون أجر.

وصلاحية التأشيرة الممنوحة لهم ومدة الإقامة المسموح بها.

وسيسمح القرار الذي اتخذته السلطات السعودية لجميع مواطني الدول الحاملين لهذه التأشيرات للدخول إلى أرضيها.

للسياحة أو لأداء مناسك العمرة، باستثناء أداء فريضة الحج والعمرة خلال موسم الحج.

كون هذا الأمر يستلزم الحصول على تأشيرة خاصة بالحج للدخول إلى مكة المكرمة.

ومن المنتظر، أن يسمح القرار بربح الوقت لدى المواطنين الحاملين لتأشيرات هذ الدول.

كون الأمر لا يستلزم طلب مسبقا للحصول على التأشيرة.

حيث يمكنهم اقتناء تذكرة السفر ذهابا وإيابا فقط للدخول إلى السعودية لأداء مناسك العمرة أو السياحة.