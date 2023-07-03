السعودية تستدعي سفيرة السويد على خلفية حرق المصحف الشريف

استدعت وزارة الخارجية السعودية، سفيرة السويد لدى الرياض، وأبلغتها “رفضها القاطع لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف”. بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجاء في بيان للوزارة: “إلحاقًا لبيان وزارة الخارجية الصادر بتاريخ 29 جوان المنصرم. الذي أعربت فيه الوزارة عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف. أمام مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد عيد الأضحى. قامت وزارة الخارجية باستدعاء سفيرة مملكة السويد لدى السعودية وأبلغتها رفض المملكة القاطع لهذا العمل المشين”.

كما أكدت الوزارة أن المملكة طالبت الحكومة السويدية بوقف كافة الأعمال التي تتناقض بشكلٍ مباشر مع الجهود الدولية. الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف. وتفوض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول”، حسب المصدر نفسه.

وكان سويدي متطرف من أصل عراقي أقدم على حرق نسخة من المصحف الشريف. الأربعاء الماضي خارج المسجد الرئيسي في العاصمة السويدية ستوكهولم. مما أثار موجة تنديد واسعة في العالم الإسلامي.