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السعودية تستضيف السوبر الإيطالي

الرياضة
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السعودية تستضيف السوبر الإيطالي السوبر الإيطالي
بقلم وليد كويني

رسّمت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إجراء مباراة كأس السوبر الإيطالي في مدينة جدة السعودية يوم 16 جانفي المقبل.

وأعلنت الرابطة الدوري أن المواجهة التي ستكون بين جوفنتوس وميلان على اللقب ستجرى على ملعب “الجوهرة”.

وفي حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل، سيلجأ الفريقان لوقتين إضافيين، ومن ثم إلى ركلات الترجيح في حالة استمرار التعادل.

ومن المتوقع أن يتم استخدام تقنيتي خط المرمى، والفيديو (VAR) خلال ذات المواجهة.


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