السعودية تستضيف 1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء الحج

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عن استضافة 1000 حاج وحاجة، من ذوي شهداء فلسطين لأداء الحج.

وهذا ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية السعودية سنويا.

وأكدت السلطات السعودية، أنها ستعمل عاجلا عبر وكالاتها على تنفيذ الأمر خلال متابعة اجراءاتهم عبر سفارات المملكة في مصر والأردن.

وكذا إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بقدومهم إلى أراضي المملكة عبر طائرات خاصة، وتقديم كل التسهيلات والخدمات لهم لتأدية فريضة الحج.