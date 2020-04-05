السعودية تسجل أكبر ارتفاع يومي في إصابات كورونا بـ206 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 206 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويعد هذا الرقم، أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المصابين بالمرض منذ بدء التفشي في المملكة.

ووصل عدد الحالات الإجمالية للإصابة بالفيروس في السعودية، إلى2385 حالة.

وتعتبر هذه الزيادة اليومية للإصابات، الأكبر في المملكة منذ بدء التفشي وتأتي بعد أيام من استقرار نسبي في هذا المعدل الذي شهد تراجعا على مدار اليومين الماضيين.

كما سجلت المملكة، 5 وفيات جديدة في السعودية جراء الفيروس القاتل، لتصل الحصيلة الإجمالية للمتوفين إلى 34 حالة.

كما سجلت وزارة الصحة السعودية، 68 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 488 شخصا.