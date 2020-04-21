السعودية تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بكورونا وتوضح سبب هذا الارتفاع

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعتبر هذه الحصيلة، أكبر حصيلة يومية للاصابات بالفيروس، منذ بدء التفشي في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 11631 شخصا.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، أن عدد الإصابات التي تعتبر نشطة حاليا يبلغ 9882 حالة، منها 81 حرجة تتلقى الرعاية الصحية المركزة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، بتسجيل 6 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بالفيروس إلى 109 أشخاص.

كما تم تسجيل 150 حالة شفاء جديدة، لتصل الحصيلة العامة للمتعافين من المرض إلى 1640 شخصا.

وبرر وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، زيادة الأعداد بشكل ملحوظ في الأيام الماضية، موضحا أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة عمل المسح النشط.