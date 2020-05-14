السعودية تسجل أكثر من 2000 إصابة بكورونا خلال يوم

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السعودية تسجل أكثر من 2000 إصابة بكورونا خلال يوم
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ليبلغ إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في المملكة، 46869 حالة.

كما تم تسجيل 10 وفيات جديدة جراء الفيروس التاجي، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس إلى 283 حالة وفاة.

وتماثل 1429 مريضا للشفاء من كورونا في المملكة، خلال نفس الفترة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 19051 شخصا.

وسجلت السعودية لأول مرة، أكثر من 2000 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال يوم واحد، في أكبر حصيلة للإصابات الجديدة بالفيروس في المملكة.


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