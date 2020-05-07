السعودية تسجل ارتفاعا قياسيا في حصيلة الإصابات بكورونا

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السعودية تسجل ارتفاعا قياسيا في حصيلة الإصابات بكورونا
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت السلطات الصحية السعودية، عن تسجيل 1793 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للاصابات بالفيروس،  في المملكة، إلى 33731 حالة.

وشهدت حصيلة الإصابات اليوم في المملكة، ارتفاعا قياسيا ثانيا على التوالي، بعد تسجيل 1687 إصابة يوم أمس.

كما تم تسجيل 10 وفيات جديدة جراء الفيروس، خلال آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا كورونا في البلاد حتى الآن إلى 219 حالة وفاة.

ومن جهة أخرى، تماثل 1015 مريضا للشفاء من كورونا في المملكة منذ أمس، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 7798.


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