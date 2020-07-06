السعودية تسجل 4207 إصابة بكورونا و52 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل4207 إصابة و52 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ليرتفع بذلك، إجمالي عدد الإصابات بكورونا في المملكة، إلى 213716، بما في ذلك 62114 حالة نشطة، منها 2254 مريضا في حالة حرجة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد، إلى 1968 حالة وفاة.

وتحرص المملكة، على اتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية، خلال إقامة شعيرة الحج هذا العام بأعداد محدودة جدًا، وذلك حفاظًا على صحة حجاج بيت الله الحرام، مع ضمان توفير أفضل الخدمات الصحية لهم.