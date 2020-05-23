السعودية.. تسجيل 2442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
أعلنت، اليوم السبت، وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 15 حالة وفاة و2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة، ليصل العدد الإجمالي إلى 70161 إصابة و379 وفاة.
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