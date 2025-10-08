السعودية تسحب قرار تحديد نسبة 7% للحجاج الجزائريين فوق 70 سنة

كشف أعمر غريب المكلف بملف الحج بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل. أن السلطات السعودية سحبت قرار تحديد نسبة 7% للحجاج الجزائريين فوق 70 سنة.

وأضاف اعمر غريب، أنه وفي إطار التحضير لموسم حج 2026، أصدرت سلطات المملكة العربية السعودية قرارا يقضي بتحديد عدد الحجاج الذين تتجاوز أعمارهم سبعين سنة فما فوق. بنسبة لا تتعدى سبعة (7%) بالمائة من الحصة الرسمية المخصصة لكل دولة.

كما أشار المتحدث، إلى أنه وبفضل تدخل السلطات العليا في البلاد والتفاوض مع الجهات المعنية تم سحب هذا القرار. مما سيسمح لجميع المواطنين والمواطنات البالغ سنهم 19 سنة فأكثر. التسجيل لقرعة الحج إما عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل. بالنسبة للمواطنات والمواطنين الحائزين على جوازات سفر بيومترية. وهذا على مدار الساعة وخلال كامل أيام الأسبوع، أو على مستوى البلديات لاسيما بالنسبة للمواطنات والمواطنين الذين لا يحوزون على جوازات سفر بيومترية طيلة أيام وساعات العمل الأسبوعية.

كما أوضح في سياق ذي صلةّ، أن هذه العملية ستتم خلال الفترة الممتدة من يوم الأربعاء 08 أكتوبر 2025. إلى غاية يوم الخميس 06 نوفمبر 2025، وذلك لمدة 30 يوما.

ودعا المتحدث، المواطنين والمواطنات إلى التأكد من المعلومات المصرح بها، ومراجعة البيانات المدرجة. ضمن وصل التسجيل عند إتمام العملية وفى حالة وقوع اى خطا لابد من التوجه مباشرة إلى مصالح البلدية لتصحيح التسجيل.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور