السعودية تسقط بخماسية أمام روسيا في إفتتاح مباريات المونديال

سقط الأخضر السعودي بخماسية نظيفة في إفتتاح مباريات مونديال 2018 الذي تحتضنه روسيا إلى غاية 15 من هشر جويلية المقبل.

وسجل يوري جازينسكي هدف منتخب روسيا الأول فى شباك السعودية في الدقيقة الـ12 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف دينيس تشيريشيف الهدف الثانى بعد مرور 43 دقيقة، وأضاف اللاعب أرتيم دزيوبا الهدف الثالث في الدقيقة 71 .

فيما أحرز الهدف الرابع للمنتخب الروسي دينيس تشيريشيف من تسديدة قوية لم يتمكن الحارس السعودي من التصدي لها بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

واختتم خماسية الدب الروسي ألكساندر جولوفين من ضربة ثابتة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ويتنافس المنتخب السعودي ضمن منافسات المجموعة الأولى التى تضم أيضاً منتخبى مصر، أوروغواى فى بطولة كأس العالم المقامة حالياً في روسيا.