السعودية تسمح بإقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين

وافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز ، اليوم الأربعاء، على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين.

وأفادت رئاسة شؤون الحرمين، في بيان لها، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار تعليق دخول المصلين وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

جاء هذا بعد أن أعلنت السلطات السعودية، يوم امس الثلاثاء، تقليل ساعات حظر التجول المفروضة على عدة مدن وذلك خلال شهر رمضان لإتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لشراء احتياجاتهم الأساسية داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه.