السعودية تسمح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام والمسجد النبوي

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه تم الموافقة على تخفيف الإجراءات الإحترازية بالمملكة. بعد انخفاض عدد حالات الإصابة بالفيروس.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر من وزارة الداخلية، فقد تقرر تخفيف الإحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 وذلك بعدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة. فيما عدا الأماكن المستثناة. مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

وأضاف المصدر أنه سيتم تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح (كوفيد-19). من خلال السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام. مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد. والاستمرار في استخدام تطبيق “إعتمرنا” أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

بالإضافة إلى السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد. واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.