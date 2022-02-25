السعودية تسمح للأطفال بدخول الحرمين بشرط

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، اليوم الجمعة، السماح للأطفال من عمر 7 أعوام وما فوق بدخول الحرمين الشريفين.

وجاء في تغريدة نشرتها إمارة منطقة مكة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: السماح للأطفال من عمر 7 أعوام وما فوق بدخول الحرمين الشريفين مع اشتراط ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا”.

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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان لها، اليوم الإثنين، تحديث إجراءات الدخول إلى المملكة بغرض أداء العمرة أو الزيارة. ويأتي هذا في إطار مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) ومتحوراته.

ويسري مفعول العمل بهذه الإجراءات بدءا من الساعة الواحدة من صباح الأربعاء الموافق لـ 9 فيفري الجاري.

وشددت ذات الهيئة، أنه يتوجب على القادمين إلى المملكة تقديم شهادة سلبية لفحص بي سي آر معتمد، أو فحص للمستضدات السريعة لفيروس كورونا أخذ خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة.

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