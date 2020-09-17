السعودية.. تشكيل لجنة لاستئناف العمرة

قامت السعودية بتشكیل لجنة لتنظیم آلیة عودة العمرة خلال الفترة المقبلة.

ونقلت جريدة “الوطن” السعودية عن مصادر، أن اللجنة رفعت عدة مقترحات وتصورات للجھات العلیا المعنیة.

وأضافت الجريدة أن اللجنة تتكون من 4 جهات حكومية، وتضم كلا من وزارة الحج والعمرة، والصحة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والأمن العام.

ومن بين المقترحات المطروحة، أن یتم البدء بعمرة الداخل وبعد ذلك بعمرة الخارج، وأن تكون بأعداد محدودة ومواعید ثابتة.

بالإضافة إلى تفویج مقنن مماثل وقریب من تفویج الحجاج بساعات وأوقات معینة.

وأضاف المصدر، أنه سيتم إطلاق تطبیق أو منصة یتم من خلالھا التقدیم لغرض أداء العمرة.

وأشارت الجريدة إلى أن المقترحات تضمنت التأكد من حصول المعتمر على شھادة طبیة تثبت سلامته من فیروس كورونا المستجد.

وأیضا العمل على ترتیب بروتوكولات مماثلة وقریبة من بروتوكول الحج.

وكانت السعودية قد أوقفت إصدار تأشيرات العمرة بنهاية فيفري الماضي، كما تم تعليق العمرة للسعوديين والمقيمين في بداية مارس الماضي في ظل أزمة كورونا.