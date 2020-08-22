السعودية تصدر بيانا بشأن تفشي فيروس MERS في المملكة

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السعودية تصدر بيانا بشأن تفشي فيروس MERS في المملكة
بقلم نسرين محفوف

قالت وزارة الصحة السعودية إنه تم إكمال 60 يوما دون أن تسجل في المملكة أي حالة إصابة بفيروس كورونا الشرق الأوسط MERS والمسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وحسب بيان وزارة الصحة

ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، مرض تنفسي فيروسي يتسبب به أحد فيروسات كورونا، فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، أو فيروس كورونا.

وتشير الدراسات العلمية إلى أن الأشخاص يصابون بالعدوى عن طريق مخالطة الجِمال، على نحو مباشر أو غير مباشر، حيث يتسبب بحالات عدوى وخيمة، يترتب عليها معدل وفيات مرتفع.

وتشمل أعراض المرض الشائعة الإصابة بالحمى، الإصابة بالسعال، الإصابة بضيق التنفس، الالتهاب الرئوي في بعض الحالات.

وفي حالات أخرى لم تقتصر أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية على أعراض الجهاز التنفسي فقط، بل امتد تأثيرها للجهاز الهضمي، فأصيب البعض بالإسهال، والغثيان، والقيء.


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