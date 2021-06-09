السعودية تصدر قرارات جديدة تخص إقامة الوافدين وتأشيرات الزيارة

بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة. وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، من دون رسوم أو مقابل مالي حتى نهاية جويلية المقبل.

وأصدر التمديد وزير المالية السعودي، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد – 19). وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين. وتساهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأكدت مديرية الجوازات السعودية لوكالة الأنباء السعودية. أن التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات. وستتم عملية التجديد من خلال تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي تم تعليق القدوم منها. نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 31 جويلية 2021.

بالاضافة الى تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة. من الدول التي تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها ليكون إلى تاريخ 31 جويلية 021. حيث سيقتصر التمديد على الدول الـ 20 التي تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، والمعلنة بتاريخ 2 فيفري الماضي.