السعودية تضع خيارين لحجاج الجنوب من أجل أخذ البصمة الحيوية

أفاد الديوان الوطني للحج والعمرة، أن السلطات السعودية، قررت فصل أخذ البصمة الحيوية من التأشيرة.

وأوضح ديوان الحج والعمرة، أن كافة حجاج ولايات الجنوب، معنية بأخذ البصمة.

وأضاف الديوان، أن السلطات السعودية،تركت خيار أخذ البصمة الحيوية،للحاج بين إجراء العملية قبل السفر أو عند وصولهم إلى مطار الاستقبال.

وبخصوص كل من ولايات تندوف، إليزي، بشار، فتم إعفاؤهم من أخذ البصمة الحيوية.

| #إعلان_هام | | #البصمة |.ينهي الديوان الوطني للحج والعمرة، إلى علم كافة حجاج ولايات الجنوب أن السلطات السعودية قد… Publiée par ‎الديوان الوطني للحج والعمرة – الجزائر‎ sur Mardi 30 avril 2019

للإشارة، كان الديوان الوطني للحج والعمرة قد أعلن عن عناوين المراكز الـ10 لأخذ البصمة الحيوية، وذلك بالنسبة للحجاج والمعتمرين.

وتتمثل الولايات حسب ما نشره الديوان في كل من العاصمة بالمنطقة الصناعية، العمارة833مجموعة4 الشراقة، غرداية: شارع أول نوفمبر، بني يزقن.

وقسنطينة: شارع 1، بركات لخضر، المنظر الجميل، الوادي: شارع 11 ديسمبر 1960 – ڤمار، الجلفة: ساحة المحطة ، الطريق الوطني الأول.

وأدرار: شارع 20 أوت 1955، تمنراست: شارع الوئام، 11000، وهران: شارع العثمانية (مارافال سابقا) ، الزاوية س(c).

وسعيدة: حي 144 سكن ترقوي ، حي السلام 2 ، K محل 25، باتنة: شارع الإخوة خزار، مركز تجاري “أمير ماركت”، 742 مسكن.

وتحديد موعد أخذ البصمة الحيوية يكون عبر الموقع الرسمي للديوان www.onpo.dz.

ويكون الحاج مرفوق بوصل موعد أخذ البصمة، شهادة النجاح في القرعة وجواز السفر البيوميتري.

والحصول على وثيقة إجراء البصمة تودع ضمن الملف الإداري الخاص بالحصول على تأشيرة الحج.

ورفعت مراكز البصمة الحيوية بصمات أزيد من 3 آلاف حاج إلى غاية اليوم، على مستوى المراكز الـ10 المفتوحة أمام الحجاج.

وكشف المدير العام للديوان يوسف عزوزة،عن حجز 17 ألف و271 حاج إلى غاية 29 أفريل الجاري، من أجل رفع البصمات.

وأعلن عزوزة عن تعزيز المراكز الـ10 المفتوحة بأربعة مراكز ثابتة.

وأوضح من جهة أخرى مدير الديوان الوطني للحج والعمرة، بأن مراكز رفع بصمات المعتمرين هي نفسها من ستتكفل برفع بصمات.