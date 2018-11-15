أعلنت اليوم الخميس النيابة العامة السعودية عن نتائج التحقيقات بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي .
وكشف وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان، أن الجناة عمدوا إلى تقطيع جثة خاشقجي بعد مقتله.
مشيرا إلى أنه بناءا على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع الموقوفين.
تم توجيه التهم إلى 11 شخصا، كما أمرت النيابة بإعدام خمسة أشخاص بعد المشاركة في مقتل الصحفي خاشقجي.
أما عن تفاصيل القتل فأفادت النيابة العامة أن الأمر بقتل خاشقجي هو رئيس فريق التفاوض معه.
وأن نائب الإستخبارات السابق أمر باستعادة خاشقجي بالرضا أو القوة.
مشيرا إلى أن خاشقجي قتل بعد عراك، حيث تم تقييده وحقنه بجرعة مخدرة، وبعد قتله تمت تجزئة جثته.
وأفادت النيابة أن جثة خاشقجي تم تسليمها إلى متعاون في إسطنبول بعد تجزئتها.
وتم التوصل إلى رسم تشبيهي للمتعاون سيتم تسليمه إلى تركيا.
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