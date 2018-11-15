أعلنت اليوم الخميس النيابة العامة السعودية عن نتائج التحقيقات بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي .

وكشف وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان، أن الجناة عمدوا إلى تقطيع جثة خاشقجي بعد مقتله.

مشيرا إلى أنه بناءا على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع الموقوفين.

تم توجيه التهم إلى 11 شخصا، كما أمرت النيابة بإعدام خمسة أشخاص بعد المشاركة في مقتل الصحفي خاشقجي.