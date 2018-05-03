السعودية تطرح مناقصة عالمية لشراء 540 ألف طن من القمح

قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، اليوم الخميس، أنّها طرحت مناقصة عالمية لشراء 540 ألف طن من القمح الصلب.

وآخر موعد لتقديم العروض في المناقصة هو يوم الجمعة الرابع من ماي.

وذكرت المؤسسة أنّها تريد وصول القمح الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12,5 بالمائة، من الموردين العالميين إلى السعودية في الفترة بين جويلية وأوت.

وقال محافظ المؤسّسة العامة للحبوب أحمد الفارس في بيان إن المؤسسة تسعى لشراء القمح على تسع دفعات متتالية.

وسيتم توزيع الشحنات بين مينائي جدة (360 ألف طن) والدمام (180 ألف طن).

و كانت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، قد اشترت 739 ألف طن في مناقصاتها السابقة في الخامس من فيفري الماضي .

وأصبحت السعودية مستوردا رئيسيا للقمح اللين والصلب منذ تخليها عن خطط لتحقيق الإكتفاء الذاتي لأنّ الزراعة في الصحراء تستنزف موارد مائية كبيرة .