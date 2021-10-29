السعودية تطرد السفير اللبناني لديها

إستدعت المملكة العربية السعودية السفير اللبناني لديها من اجل المشاورات على خلفية تصريحات ادلى بها جورج قرداحي. وأفادت وكالة الانباء السعودية عن مغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى السعودية خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وأضافت ذات المصادر أن المملكة السعودية قررت وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف. كما تقرر منع السعوديين من السفر إلى لبنان حرصا من المملكة على سلامة مواطينيها.

في حين حرصت السعودية على سلامة اللنانيين المقيمين في المملكة على أنهم جزءا من النسيج الذي يجمع الشعب السعودي وإئقائه العرب المقيمين في المملكة. كما أكدت انه ما صدرت عن السلطات اللبنانية لا يعبر عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي.