السعودية تطلق مبادرة جديدة للحجاج لتسهيل أداء المناسك

أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة جديدة تخص جميع الحجاج جاءت للتيسير على الحجاج لتأدية مناسكهم.

وتضم هذه المبادرة عدّة خدمات رقمية وتطبيقات منها المقصد وهو عبارة عن نظام للملاحة الإلكترونية داخل المسجد الحرام.

يرمي إلى مساعدة زوار مكة المكرمة في تحديد مواقعهم بدقة داخل أروقة المسجد.

ومعرفة طريقهم إلى أي وجهة يريدونها، ولا يحتاج إلى الإتصال بشبكة الإنترنت.

وكذا خدمة اسعفني: أطلقته هيئة الهلال الأحمر السعودي، لمساعدة الحجاج للإبلاغ عن حالة طوارئ مع هيئة الهلال الأحمر السّعودي.

وإرسال استغاثة مستعجلة في حالات الطوارئ القصوى لكلّ من الهلال الأحمر والأشخاص المقرّبين للحاج.

عن طريق خدمة الرسائل القصيرة، دعم فئة ذوي الإحتياجات الخاصّة من الصم والبكم لتقديم البلاغات.

و تسجيل تفاصيل تاريخ الحاج الطبي للتعرف على الحالة بأسرع وقت.

والتعرف على المنشآت الطبية القريبة وكيفية الوصول إليها، إصدار أضواء وأصوات تحذيرية لتنبيه المحيطين للمساعدة.